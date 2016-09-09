105年度節約能源績優觀摩研討會 南臺科大舉辦

南臺科大辦理「105年度節約能源績優觀摩研討會」。（黃文博翻攝）

南臺科技大學今日舉辦「經濟部105年度節約能源績優獎觀摩研討會」，來自全國各機關、大專校院及私人企業共百餘人參與盛會；主辦單位經濟部能源局林文信專委及工業技術研究院傅孟臺副組長等蒞臨指導。

南臺科大繼99年度榮獲經濟部能源局頒發「節能績優表揚活動」傑出獎之後，於104年再獲此項殊榮，此次辦理觀摩研討會，除了展現積極的研發新能源應用技術及開發節能設施外，亦將節能減碳的理念落實於校園的日常生活中。

戴謙校長於開幕典禮歡迎大家蒞臨共襄盛舉之外，並表示：「值此全球氣候變遷，環境惡化、能源逐漸匱乏的年代，全民應有危機意識，養成良好的節能習慣，並且落實於生活中。如校方舉辦「節能減碳點子王」創意競賽；優活館、能源工程館與創思設計坊等新建大樓採用綠建築設計理念、建置落葉堆肥槽，並將落葉堆肥再利用到研發創意料理等；其中優活館取得綠建築銅級標章、創思設計坊獲得「2016建築園冶獎」，顯示校方積極的在營造優質綠活校園。

戴謙校長表示，經統計該校103年比102年全年節能效益約882萬元，節省用電達223.6萬度電，降低二氧化碳排放量達916.24公噸，相當於2.35座大安森林公園1年碳吸附量，因此，今年才能獲得經濟部能源局「104年節約能源績優」傑出獎之表揚。在此之前，該校曾獲經濟部「102年節約能源績優表揚活動」優等獎、「101年度及104年度節約用水績優單位」。因為績效卓越，為學校節省大筆能源支出，降低經營成本，有效增加學校永續經營之競爭力。

研討會上，除了南臺科大營繕組組長尤仁智簡介節能事蹟之外，同時也邀請獲得優等獎的朝陽科技大學及國立科學工藝博物館來分享渠等節能成功的案例。並有廠商節能設備展示及校方綠能研發成果展，包括近年來獲得國際競賽大獎的太陽能LED發光磚牆、風力發電式劍獅裝置藝術、波浪能發電消波塊、應用於智慧建築外牆之陣列式微型風力裝置、太陽能車及電動車等；同時亦安排該校節能績優案例現場觀摩及經驗交流，讓與會觀摩來賓互相切磋，共同為環境奉獻心力，讓地球永續發展。

(中時)