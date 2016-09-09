雨勢增強 豪雨特報範圍擴大至宜花中

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豪雨範圍持續擴大，中央氣象局今天下午將新北市、宜蘭、花蓮、台中和屏東山區都列為豪雨警戒範圍，另外，南投及西半部山區有局部大雨發生機率。

氣象局今天下午發布的大雨特報範圍有台北市、基隆市、桃竹苗、南投、雲嘉南、高雄等縣市，屏東、新北市、宜蘭、花蓮和台中等5縣市則改列為豪雨特報範圍。

氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風，用路人行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也要嚴防積水或淹水可能。

根據氣象局觀測，截至下午4時30分，花蓮縣壽豐、宜蘭大同、新北平溪時雨量都達60毫米，宜蘭南澳、花蓮秀林、台中新社雨量也都有40毫米以上，降雨持續中。1050909

(中央社)