捉寶熱潮延燒 中市逢甲公園草皮禿

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寶可夢熱潮延燒，台中市西屯區逢甲公園被玩家過度踩踏，使得草皮一片光禿，台中市建設局已在草皮外圍拉起封鎖線，讓草皮休養復原。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 105年9月9日

寶可夢熱潮延燒，台中市西屯區逢甲公園被玩家過度踩踏，使得草皮一片光禿，台中市建設局今天，已在草皮外圍拉起封鎖線，讓草皮休養復原。

手遊寶可夢熱潮持續延燒，逢甲公園旁網球場鄰近遊戲補給站，經玩家口耳相傳，吸引許多民眾前往公園「捉寶」，每日近千人造訪，甚至有玩家在公園內徹夜未歸搭棚等候，造成園內草皮負荷過度。

建設局指出，逢甲公園內草皮近日因寶可夢玩家過度踩踏，造成嚴重磨損，更因民眾聚集依靠圍牆，造成部分圍牆倒塌；為讓草皮休養生息及修繕圍牆，市府已於日前拉起封鎖線，圈養維護草皮及設施，希望讓原本綠意盎然的草皮恢復原樣，圈養時間將視草坪植栽生長情形而定。

建設局還協請警察局加強取締附近違規停車行為，並要求公園維護廠商加強環境清潔。建設局表示，全市各區公園每隔一段時間都會以圈養方式維護，讓園內植栽及設施得以休養生息，更顯公園生氣及綠意；逢甲公園草皮目前養護中，待復原後再行開放，園內其他步道與遊憩設施不受影響，仍開放使用。1050909

(中央社)