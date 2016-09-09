持槍當街押人 尋仇7男子投案
雲林、南投2幫人士在KTV店內發生爭執，竟衍生持槍押人事件，其中有人遭狼牙棒攻擊，送醫縫了89針，今天由雲林警方策動7名男子投案。
警方表示，這起案件的起因，緣自雲林、南投2個幫派分子，於5日凌晨在斗六的KTV店內消費時，雲林1名綽號「阿志」的男子因開錯包廂門，引起對方不滿而引發。
當天清晨4時40分左右，雲林「阿志」在KTV店門口被圍毆，心有不甘，隨後找來10餘人，於當天清晨6時30分許前往南投竹山尋仇。
竹山幫發現對方來勢洶洶，立即作鳥獸散，但其中一名17歲少年因逃避不及，被對方持槍押進車裡；另一名22歲余姓男子則被狼牙棒打得遍體鱗傷，送醫縫了89針。
雲林幫將17歲少年押走後，還持狼牙棒、球棒砸毀停放在現場的休旅車、機車後才離開；被擄走的17歲少年，則被蒙住雙眼，於當天上午10時30分許在斗六被釋放。
由於幫派持槍押人、砸車、打人的過程，被民眾拍下po上網，引起民眾議論，大嘆治安敗壞，並傳出雙方是為了爭地盤、瓜分利益而起衝突，也有前雲林縣議員的兒子參與。
不過，經雲林警方今天策動7名男子投案後，釐清案情。警方表示，雙方純粹是因開錯包廂門等細故而發生衝突，並非為了爭地盤，也無前縣議員的兒子參與其中。
斗六警分局表示，帶頭前往竹山尋仇的吳姓男子，在警方策動下，於今天上午11時許與其胞弟及另5名男子向警方投案，並繳出作案用的制式手槍、空氣長槍各1把。
由於案件發生在南投縣竹山鎮，斗六警方在進行初步訊問後，移交南投竹山警分局接續辦理。1050909
(中央社)
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