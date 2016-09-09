承租土地堆置廢棄物 檢警破獲不肖業者

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高雄檢警查獲孔姓男子涉嫌承租土地廠房後，堆置大量廢棄物，涉犯廢棄物清理法，諭令新台幣5萬元交保，但覓保無著，檢方聲押，經法院審理認無羈押必要，9日將孔男飭回。（高雄地檢署提供）中央社記者陳朝福傳真 105年9月9日

高雄檢警查獲孔姓男子涉嫌承租土地廠房後，堆置大量廢棄物，涉犯廢棄物清理法，諭令新台幣5萬元交保，但覓保無著，檢方聲押，經法院審理認無羈押必要，今天將孔男飭回。

高雄地檢署獲報高雄市大社區有土地遭人堆置大量廢棄物後，指揮保安警察第七總隊第三大隊第三中隊會同環保署環境督察大隊及高雄市環保局等，前往高雄市、台南市、雲林縣等處同步搜索。

檢警查出孔男對外以從事廢塑膠回收工作需場地作為資源回收分類場所為幌子，陸續在高雄市林園區、大寮區、大社區等處，與不知情的地主或廠房所有權人簽訂租賃契約承租土地、廠房，立即招攬未領有廢棄物清除、處理文件的非法清運業者，利用夜間傾倒事業廢棄物或生活垃圾，初步估算孔男獲利上百萬元。

有地主因接獲鄰居通知到場查看，才知悉孔男在承租處所大量堆置廢棄物，而孔男尚未給付租金且避不出面，出租人不得已只好自行僱工清除廢棄物。1050909

(中央社)