最萌吉祥物PK 桃園：沒得獎不要回來

全台各縣市都有吉祥物，桃園市的「ㄚ桃」、「園哥」將代表桃園，參加「2016全台吉祥物PK戰」。市府還添增新背包、新棒球衣，有信心地喊出「沒有得獎，不要回來」。（桃園市府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年9月9日

全台各縣市都有吉祥物，桃園市的「ㄚ桃」、「園哥」將代表桃園，參加「2016全台吉祥物PK戰」。市府還添增新背包、新棒球衣，有信心地喊出「沒有得獎，不要回來」。

高雄市政府主辦的「2016全台吉祥物PK戰」，今年有來自不同城市、不同政府機關及民間團體，約32隊、57隻吉祥物參賽，面對這項創意比賽，桃園市推出從台灣燈會中不斷亮相的「ㄚ桃」、「園哥」。

桃園市長鄭文燦今天在授旗活動中表示，「ㄚ桃」是以水蜜桃為造型的文青妹，「園哥」則是以猴子為設計的熱血棒球迷。ㄚ桃、園哥將代表桃園參加在高雄舉辦的全台吉祥物PK戰，希望市民一起加油支持，也期勉ㄚ桃、園哥奪得佳績。

桃園市新聞處長張惇涵對桃園市吉祥物深具信心，甚至開玩笑地說「沒有得獎，不要回來」，顯示對ㄚ桃、園哥的十足信心。

桃園市府為了讓ㄚ桃、園哥參賽，還特地幫ㄚ桃則訂做了新背包、幫園哥特別訂做一套新的棒球衣，並且繡上「We Are Taoyuan」，並融合客家花布的元素，呈現桃園在地文化。

張惇涵說，ㄚ桃、園哥出賽不只比萌、比人氣、還要比桃園的在地特色。10月1日的「吉祥物車隊大遊行」，市府與在地企業華航、可口可樂、宏亞、桃捷等公司合作，將於花車呈現桃園國門之都、埤塘地景及機場捷運的意象，沿途也將準備「Made in Taoyuan」的可口可樂、77乳加巧克力給參與的朋友。

2016全台吉祥物PK戰自9月11日起至10月16日止，分為實體活動與全台網路人氣票選兩部分，9月11日參加「偶最有力拔河賽」，10月1日則有「吉祥物車隊大遊行」；而網路人氣票選自9月12日起至10月4日止，市府希望為ㄚ桃、園哥投票集氣。1050909

(中央社)