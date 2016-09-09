捕捉紅尾伯勞鳥被逮 今年首樁

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屏東恆春警方9日在恆春鎮查獲今年第1件捕捉紅尾伯勞案件。圖為被獵捕的紅尾伯勞。（恆春警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年9月9日

屏東恆春半島候鳥季展開，盡管宣導、取締了20多年，但仍有在地民眾冒著違法風險捕捉紅尾伯勞。恆春警分局今天清晨取締1件捕捉紅尾伯勞案，為今年第1件查獲捕捉候鳥案件。

目前恆春半島進入紅尾伯勞及赤腹鷹過境期，緊接著10月有灰面鵟鷹過境，一般半島居民會獵捕的候鳥是紅尾伯勞及灰面鵟鷹，近幾年在嚴格取締、重罰及宣導保育，讓保育的候鳥成為觀光財下，獵捕案件越來越少，但警方今天仍查獲獵捕案件。

恆春警方清晨在恆春鎮山海里萬里路查獲洪姓民眾非法捕獵紅尾伯勞鳥2隻（1隻已死亡）、11支非法捕獵工具－鳥仔踏，洪嫌被依違反野生動物保育法送辦。

恆春分局長曾學貴表示，警方已結合相關單位展開大規模的巡山活動，加強進行候鳥棲地的巡邏，並推行護鳥三不「不捕抓、不食用、不買賣」政策廣為報導與宣傳。1050909

(中央社)