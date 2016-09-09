鄭麗君：電影中心及文創院共推影視文創
文化部長鄭麗君今天表示，在行政院長林全宣示推動影視產業整體政策架構後，將由國家電影中心及文創院共同提振影視文創產業。
鄭麗君今天與新北市長朱立倫共同簽約合作推動「國家電影中心」，現場包括立委蘇巧慧、呂孫綾及柯志恩等中央及地方民代參與，資深導演李行、小野、黃建業及杜篤之等電影人士也受邀出席，一同見證對台灣電影發展具有里程碑意義的一刻。
鄭麗君表示，很高興在她任內跨出第一步，電影文化中心是典藏及推廣電影文化的重要機構，更是發展電影重要專責機構。
她表示，為了尋找完善的家，這是電影中心10多年來的夢想。感謝新北市團隊及議會的支持，讓計畫能夠順利推動。
鄭麗君說，林全週三召開第一次文化會報時就宣示未來推動影視產業整體政策架構，因此，文化部除參與籌建外，也將推動國家電影中心組織轉型成行政法人，再加上研議未來提振文創產業的文創院，兩大單位共同推動影視文化創意產業。
她表示，電影中心重要的工作是影像資產搶救與保存，迄今台語電影60週年來共有1000多部電影，但僅搶救了173部，修復及完成複製者僅167部。
鄭麗君強調，影視修復、典藏及保存是重要工作，未來推廣上，更要加強爭取預算，讓中心擁有更強能量來作為發展影視重要基地；至於電影文化園區未來的規劃，文化部都會參與討論，盼園區成為台灣國際級的影視文化發展基地。1050909
(中央社)
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