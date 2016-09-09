詐騙主嫌逃印尼 調查局解送返台

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法務部調查局今日派員自印尼押解在外逃亡、涉嫌犯下網路電話詐欺案的通緝犯程鈺翔返台，並將其解送台中地檢署歸案。

調查局表示，程鈺翔為張勝興電信詐欺集團主嫌，該集團於民國101年間，在菲律賓透過網路電話，向大陸民眾詐取財物，不法獲利達人民幣1600餘萬元，涉嫌觸犯刑法詐欺罪。

當時全案在調查局協調菲國司法單位下，將程鈺翔自菲律賓遣返回台，並移送台中地檢署偵查；不過，程鈺翔於去年棄保潛逃、滯留印尼。

調查局指出，為遏阻犯罪不法歪風，調查局與東南亞及歐美各國司法單位建立合作管道，共同追緝電信詐欺等各類外逃通緝犯，而這次把程嫌自印尼押解回台，是相關成果之一。

此外，調查局鼓勵全民加入打擊犯罪行列，民眾經檢舉而致緝獲外逃通緝犯歸案者，可獲得最高新台幣100萬元的檢舉獎金，詳情可上調查局網站查詢。1050909

(中央社)