拍台北風貌拿獎金 徵選活動開跑

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台北市觀光傳播局9日表示，「自己的旅遊城市自己拍」影片及照片徵選活動即日開跑，徵選項目分為「照片」及「影片」，前者第一名獎金新台幣2萬元，影片類第一名5萬元。（觀傳局提供）中央社記者劉建邦傳真 105年9月9日

台北市觀光傳播局「自己的旅遊城市自己拍」影片及照片徵選活動即日開跑，徵選項目分為「照片」及「影片」，照片第一名獎金新台幣2萬元，影片類第一名5萬元。

多久沒有抬頭看看身邊的風景？台北市觀傳局主辦的「自己的旅遊城市自己拍」影片及照片徵選活動即日起開跑，民眾用影片或照片記錄台北多元風貌，捕捉台北最美的風景。

「自己的旅遊城市自己拍」活動即日起至10月24日開放網路線上報名，徵件主題以台北城市街景及都會風貌、景點特色、歷史古蹟、美食、文化等元素創作，徵選項目分為「照片」及「影片」兩類，參賽作品需自訂題目，並附上中文文字說明。

觀傳局說，照片類第一名獎金為新台幣2萬元，影片類第一名獎金為新台幣5萬元，總獎金共高達22萬元，還特別增設網路票選人氣獎贈送KODAK柯達PIXPRO SP360單機組。更多活動詳情可上官網查詢。1050909

(中央社)