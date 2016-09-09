大選年福利放送 法國宣布減稅好康

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法國政府今天宣布家庭和企業減稅計畫，執政的社會黨（Socialists）已編列2017年大選年預算案。

法國財政部長沙班（Michel Sapin）告訴法新社，中產階級家庭所得稅將減少20%，約500萬家庭受惠這項10億歐元（約新台幣359億元）減稅計畫，每個家庭大約減稅200歐元（約新台幣7182元）。

沙班也表示，中小企業稅率將降至28%，是歐洲2017年和2018年平均稅率，所有公司將自2020年起適用，低於現有稅率33%。

沙班表示，法國雖然祭出減稅，仍將履行對歐洲聯盟（EU）的承諾，削減公共支出赤字至2017年國內生產毛額（GDP）的2.7%。

路透社報導，法國財政部表示，政府2017年預算案將削減所得稅10億歐元，而自2014年以來，累計所得稅減稅金額達60億歐元。

財政部在聲明稿中表示，這項減稅計畫將在明年4月總統大選前實施，將造福500多萬戶家庭，每戶平均約200歐元。（譯者：中央社劉淑琴）1050909

(中央社)