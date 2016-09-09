金門之光李錫奇 返鄉80回顧展

金門籍藝術家李錫奇「本位．色焰—李錫奇返鄉80回顧展」，11日在金門縣文化局展出，這是文化局重新裝修展覽空間後的首檔展出。縣長陳福海還將頒發李錫奇首屆金門縣文化獎。

以「本位、色焰」為主題的「李錫奇80回顧展」，完整梳理李錫奇的創作歷程，回顧呈現他藝術生涯代表作品，將他在藝術專業上的努力和創作路途上始終如一的堅持，與藝術後進分享共勉。

為了表彰李錫奇在藝壇上的傑出表現，金門縣長陳福海特頒第一屆金門縣文化獎給李錫奇，並稱他是「金門之光」。

熱愛金門家鄉的李錫奇，最大的心願還是希望能夠回到家鄉展覽畢生精華作品，特別與台灣創價學會在家鄉舉辦80回顧展，精選歷年作品，與家鄉家人、親朋好友、藝界和鄉親分享，回顧其精采的藝術表現，並藉此彰顯他力求創作的本位精神。

李錫奇「本位．色焰」80回顧展4月在台北的國立歷史博物館展出，11日返鄉續展，當天上午9時30分在縣文化局1樓展廳開幕剪綵。

展出作品題材廣泛，有木刻版畫、複合媒材裝置、絹印版畫、大書法、漆畫、水墨的精品畫作，呈現李錫奇從藝半世紀以來，一直求新求變，從繪畫工具到顏料的使用、色彩和技法的運用，再到繪畫題材的開拓，形成了自己的藝術風格。

為了迎接金門之光李錫奇返鄉回顧展，文化局現正全力趕工佈置展場中。現場還佈置有合影區，供觀眾在充滿高粱、Q版風獅爺金門等元素看板前，和「李錫奇分身」合影。1050909

(中央社)