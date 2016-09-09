增設太平長青學苑 林佳龍允全力「喬」

太平將增設長青學苑，舞蹈班學員們開心與台中市長林佳龍合影。（張妍溱攝）

台中市長林佳龍（右二）視察太平長青學苑表示，學苑每年成效評估及訪視輔導獲得特優成績，長輩學習揪認真。（張妍溱攝）

太平長青學苑因招生爆滿需抽籤上課，引發長輩怨言，憂心無法繼續就讀，台中市長林佳龍昨日到太平長青學苑視察表示，為倡導銀髮族終身學習權益、解決教室不足問題，包括勤益科大、太平國中、中華國小將列為評估地點，希望在明年3月開學前完成底定，銜接讓長輩上課的最佳地點。

「長輩心聲聽見了！」林佳龍到太平長青學苑，有長輩見到直呼「第一次見到本尊」，表示來上課開心又充實。林佳龍大讚，太平長青學苑每年成效評估及訪視輔導獲得特優成績，長輩揪認真！並動用預備金協助更換電腦、投影機等硬體設備，給長輩更舒適的學習環境。

至於近日地方爭取利用舊新光國小校舍，市府考量因校舍老舊且將進行拆遷工程，長輩在工地旁上課安全堪慮，且無行政人員支援下，暫時不適宜增設，未來若需要則視工程拆遷後，配合地方需求再進行整體規劃。

社會局表示，太平長青學苑有37班、學員達1,277人次，為公平學習、讓更多新生加入太平長青學苑就讀，明年改為抽籤報名制，釋出1/4名額給新生入學，舊生保有3/4機會；考慮增設北太平長青學苑，開設更多班級，滿足長輩上學的需求。

(中時)