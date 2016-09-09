計程車繞道拒載 大陸最高罰2,000人幣

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香港中通社報導，大陸交通部日前修改相關規定，明確出租車司機有交通肇事犯罪、吸毒記錄等情形，由發證機關撤銷其從業資格證。

同時新規還加大一些違法違規處罰力度，大幅上調罰款金額，如拒載、議價、途中甩客等行為最高罰款從200元人民幣（下同）提升至2,000元。新規將於今年10月1日起施行。

(工商)