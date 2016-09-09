男租空地傾倒廢棄物被逮 繳不出5萬交保金

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高雄檢警查獲孔姓男子傾倒事業廢棄物。(曹明正翻攝)

47歲孔姓男子對外宣稱從事廢塑膠回收，陸續在高雄林園、大寮、大社等地租下空地、廠房，卻利用夜間大量傾倒事業廢棄物，高雄地檢署7日指揮警方搜索後，認為他涉犯《廢棄物清理法》、不法獲利超過百萬元，諭令5萬元交保，但孔男無錢覓保，經聲請羈押，法官認無羈押必要請回。

(中時)