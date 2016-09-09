桂綸鎂變野人 揹陸弈靜走山路求救

金馬影后桂綸鎂（前）新片「德布西森林」擔綱今年高雄電影節開幕片，導演郭承衢認為桂綸鎂片中就像野人，演員陸弈靜則對桂綸鎂揹她走山路求救的戲印象深刻。（高雄電影節提供）中央社記者王靖怡傳真 105年9月9日

金馬影后桂綸鎂新片「德布西森林」擔綱今年高雄電影節開幕片，導演郭承衢認為桂綸鎂片中就像野人，演員陸弈靜則對桂綸鎂揹她走山路求救的戲印象深刻。

高雄電影節10月21日至11月6日登場，今天公布旅法導演郭承衢執導的「德布西森林」榮膺開幕片，桂綸鎂與陸弈靜再續母女情緣，片中逃離城市到山林，母女倆在野地克難環境尋找生命出口，10月28日全台上映。

桂綸鎂和陸弈靜時隔8年再演母女，以絕佳演技默契，不說話就能表現心神相通的親密關係，陸弈靜笑說，莫名其妙就像連體嬰，這不是用時間能培養的感情。

有場戲是陸弈靜不慎受傷，桂綸鎂要揹她求救，讓陸弈靜印象深刻。桂綸鎂一直要她放心，絕不會把她摔下去，那場戲很長，晚上看不太到山路，加上桂綸鎂膝蓋有舊傷，讓她很心疼，但她完全信任桂綸鎂；拍完就和桂綸鎂有種親密感，笑稱可能是導演要求不能穿內衣，肢體接觸特別親密，有母女同心的感覺。

郭承衢表示，這部大概是桂綸鎂最不美的大銀幕演出，桂綸鎂太容易拍得太美，有些鏡頭為讓她不那麼美還得重拍，桂綸鎂要跌入溪流、切蚯蚓當魚餌、在野地上完廁所就拿果子吃，活生生像野人。

片中陸弈靜帶桂綸鎂吃樹葉、野菜、抓蚯蚓、捕魚，陸弈靜表示，平常喜歡爬山，每天爬山拍戲對她挑戰不大，但拍夜戲很恐怖，光腳走路也不知會踩到什麼，有莫名驚悚感；但能在大自然拍戲還是很開心，像另類度假。1050909

(中央社)