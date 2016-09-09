無期徒刑假釋又砍人 男子遭警逮捕
因殺人判無期徒刑假釋、綽號「瘋狗斌」的廖姓男子，日前因車禍細故，再度持刀砍傷人，警方今在台東卑南溪谷逮捕廖男，恐將撤銷假釋。
廖男20年前在台東縣鹿野鄉夥同他人，犯下殺人棄屍，因手段兇殘，遭判刑無期徒刑，4年前假釋出獄。
上個月28日廖男開車經過池上鄉，與同方向自小客車擦撞，因酒駕擔心移送偵辦撤銷假釋，於是企圖開車逃走，遭到對方阻止。「瘋狗斌」情急從車內取出開山刀，砍傷對方1男1女。
「瘋狗斌」隨即逃逸，警方雖然已掌握他藏匿在海岸山脈鸞山部落一帶，但因他曾經在山區工作，始終無法找到他藏匿的山谷。
警方最後採取「堅壁清野」策略，將他可以濟助他的友人逐一斷線，只監控他的女友行動。由於他女友行動相當謹慎，警方喬裝農民在山區守候。
經過12幾天監控，今天中午發現他女友出現山區，於是跟監，終於在卑南溪谷找到等待女友救援的廖男將他逮捕，當時他飢寒交迫，只穿著一件短褲。
警方表示，「瘋狗斌」無期徒刑假釋，又犯下殺人罪，如果判刑確定，恐怕遭撤銷假釋。1050909
(中央社)
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