無期徒刑假釋又砍人 男子遭警逮捕

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因殺人判無期徒刑假釋、綽號「瘋狗斌」的廖姓男子（中），日前因車禍細故，再度持刀砍傷人，警方9日在台東卑南溪谷逮捕廖男，恐將撤銷假釋。（民眾提供）中央社者盧太城台東傳真 105年9月9日

因殺人判無期徒刑假釋、綽號「瘋狗斌」的廖姓男子，日前因車禍細故，再度持刀砍傷人，警方今在台東卑南溪谷逮捕廖男，恐將撤銷假釋。

廖男20年前在台東縣鹿野鄉夥同他人，犯下殺人棄屍，因手段兇殘，遭判刑無期徒刑，4年前假釋出獄。

上個月28日廖男開車經過池上鄉，與同方向自小客車擦撞，因酒駕擔心移送偵辦撤銷假釋，於是企圖開車逃走，遭到對方阻止。「瘋狗斌」情急從車內取出開山刀，砍傷對方1男1女。

「瘋狗斌」隨即逃逸，警方雖然已掌握他藏匿在海岸山脈鸞山部落一帶，但因他曾經在山區工作，始終無法找到他藏匿的山谷。

警方最後採取「堅壁清野」策略，將他可以濟助他的友人逐一斷線，只監控他的女友行動。由於他女友行動相當謹慎，警方喬裝農民在山區守候。

經過12幾天監控，今天中午發現他女友出現山區，於是跟監，終於在卑南溪谷找到等待女友救援的廖男將他逮捕，當時他飢寒交迫，只穿著一件短褲。

警方表示，「瘋狗斌」無期徒刑假釋，又犯下殺人罪，如果判刑確定，恐怕遭撤銷假釋。1050909

(中央社)