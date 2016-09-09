余秉諺愛現 不愛練舞超愛直播親肌肉

余秉諺秀練舞時一直在直播親肌肉的畫面，比賽時跳得不錯，出乎意外。(民視提供)

余秉諺秀舞技。(民視提供)

余秉諺(右)跳得十分賣力。(民視提供)

余秉諺最近喜事連連，先是在今年5月時補辦婚禮，娶了師妹王依蕾，接著又陸續演出民視戲劇《阿不拉的三個女人》、《春花望露》，愛情事業可以說是兩得意，近日他上民視舞蹈競技節目《舞力全開》，與主持人GINO的指導老師游舒婷搭檔比賽，表現優異，被老師誇讚是「黑馬中的黑馬」、「跳得比GINO還要好」，讓GINO氣得爆料余秉諺練舞的時候都在直播親肌肉。

余秉諺、小嫻同台競技，兩位堪稱本季實力最強的參賽者，也是節目評審眼中的「大魔王」，舞蹈實力自是伯仲之間，但小嫻說今天梳化妝的時候，就看到余秉諺一直在直播，無論是化妝、上廁所、換裝等時候，從未把手機放下來過，輕敵的態度讓她覺得自己被藐視了。余秉諺則急辯解，直播是為了跟粉絲互動，可以讓心情放輕鬆，加上這次要跳歡樂的捷舞，角色是飾演一位愛慕女老師已久的清潔工，所以把舞碼命名為「清潔工也有春天」。

但在表演途中余秉諺突然放下拖把，脫下上衣，秀出自己結實的肌肉，跟指導老師游舒婷共舞，無論是演技與舞技都相當到位，兩人搭檔的演出，也被評審們譽為是「超越GINO的表現」，甚至被評審們誇讚是「黑馬中的黑馬」，讓GINO顏面無光，直說余秉諺練舞的時候都不專心，一直在直播親肌肉的畫面，居然比賽時還跳這麼好，相當讓人意外，而余秉諺聽了大家的誇讚，也大方重現親肌肉的畫面，全場笑翻。

(中時)