余秉諺愛現 不愛練舞超愛直播親肌肉
余秉諺最近喜事連連，先是在今年5月時補辦婚禮，娶了師妹王依蕾，接著又陸續演出民視戲劇《阿不拉的三個女人》、《春花望露》，愛情事業可以說是兩得意，近日他上民視舞蹈競技節目《舞力全開》，與主持人GINO的指導老師游舒婷搭檔比賽，表現優異，被老師誇讚是「黑馬中的黑馬」、「跳得比GINO還要好」，讓GINO氣得爆料余秉諺練舞的時候都在直播親肌肉。
余秉諺、小嫻同台競技，兩位堪稱本季實力最強的參賽者，也是節目評審眼中的「大魔王」，舞蹈實力自是伯仲之間，但小嫻說今天梳化妝的時候，就看到余秉諺一直在直播，無論是化妝、上廁所、換裝等時候，從未把手機放下來過，輕敵的態度讓她覺得自己被藐視了。余秉諺則急辯解，直播是為了跟粉絲互動，可以讓心情放輕鬆，加上這次要跳歡樂的捷舞，角色是飾演一位愛慕女老師已久的清潔工，所以把舞碼命名為「清潔工也有春天」。
但在表演途中余秉諺突然放下拖把，脫下上衣，秀出自己結實的肌肉，跟指導老師游舒婷共舞，無論是演技與舞技都相當到位，兩人搭檔的演出，也被評審們譽為是「超越GINO的表現」，甚至被評審們誇讚是「黑馬中的黑馬」，讓GINO顏面無光，直說余秉諺練舞的時候都不專心，一直在直播親肌肉的畫面，居然比賽時還跳這麼好，相當讓人意外，而余秉諺聽了大家的誇讚，也大方重現親肌肉的畫面，全場笑翻。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。