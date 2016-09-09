違規左轉害運將喪命 預拌車駕駛起訴

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施姓運將去年6月20日駕駛計程車，為閃避開著水泥預拌車違規左轉的林姓男子，不幸在鳳仁路撞上路旁工廠大門，最後傷重不治，林男後來駕車逃逸，高雄檢警調閱路口監視器查出他涉案，依業務過失致死及肇事逃逸將林男起訴。

(中時)