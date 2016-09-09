蔡辰威請辭 網協理事長廖裕輝叫屈

中華網協理事長廖裕輝（右）希望田協理事長蔡辰威「做好做滿」。左為網球好手謝淑薇。（本報資料照）

(1805更新 泳協理事長許東雄回應)前中華奧會主席蔡辰威傳出要辭去中華田協理事長一職，與在體育界的相關職務。中華網協理事長廖裕輝替蔡辰威抱屈，建議蔡「做好做滿」，也希望體育署全力慰留。

廖裕輝表示，蔡辰威若在此時離開，會被外界認為是因為做不好。但田協這幾年在蔡的領導之下，成績有目共睹，達到里約奧運A標的參賽人數為史上最多，不應該輕易離開。

至於從里約奧運以來，網球協會同樣身陷爭議風暴，廖裕輝表示自己做為體育人，就是盡量把該做的事情做完，辦好接下來要舉辦的男、女海碩盃國際網賽，也承擔外界的批評與指教。

中華籃協理事長丁守中則表示，還沒聽到蔡辰威有意請辭的消息。丁守中指出，這幾年體育署撥很多預算給籃球運動，觀眾人數成長很多，代表隊成績也不錯，要辭理事長的話，「籃球應該沒有這個問題。」他會做到2018年任期結束。

正在高雄舉辦總統盃游泳錦標賽的泳協理事長許東雄表示，可以理解蔡主席的心情，但大家都是為國家奮鬥，希望蔡主席能再多思考，總是會面對批評，還是要繼續努力，希望國家能多關心體育，雙方能盡量溝通配合。

(中時電子報)