生物教師開發「科博夢GO」 學生瘋抓「快龍」！

弘文中學生物教師陳俊穎開發「科博夢GO」互動式課程，讓學生探索校園，尋怪解題，展現團隊學習精神。（王文吉翻攝）

弘文中學高一生發揮團隊精神，下載任務手冊，研究如何玩「科博夢GO」。（王文吉攝）

學生依照GPS位址，找到寶物「自動體外電擊器」，為完成任務，與寶物合照上傳至臉書社團。（王文吉攝）

「科博夢GO」總部放出罕見「快龍」，出現在校門口。（王文吉翻攝）

「科博夢GO」總部放出「快龍」，學生在校園內奔跑追寶。（王文吉攝）

校園瘋狂追寶！弘文中學生物教師陳俊穎推出「科博夢GO」互動式課程，結合寶可夢抓寶的遊戲規則，融入國文、英文、數學、物理等知識，學生利用手機GPS定位，逐一尋怪解謎，即可獲得CP值獎勵，上午進行「校園封測」，總部還放出隱藏版「快龍」，學生玩得超High，笑稱比「寶可夢手遊」更有趣！

陳俊穎表示，每年寒假都會安排國一、高一生至科博館校外教學，傳統方式是讓學生寫學習單或交報告，但學習效果有限，為避免流於走馬看花，他靈機一動，結合時下寶可夢手遊，耗時2週開發「科博夢GO」課程，學生以GPS定位，即可在館內跑關、解題、得分。

為讓學生練習，上午先實施「校園封測」，學生分黃、紅、藍3隊競賽，利用手機下載任務清單，再輸入GPS座標，根據google地圖尋寶，拍團體照上傳到臉書社團，並打電話回總部回報答案，無誤即可過關；為製造「科博夢GO」高潮，陳俊穎還派出限時版「快龍」，學生必須站在校訓廊柱前錄影，並高喊「祝大家中秋節快樂」才能完成任務，拿到5分。

有學生解讀題目失準，衝到校門口拍影片，結果背景沒校訓，還有學生的頭擋住了校訓1個字，都沒得分，大叫扼腕，僅1組成功達標。高一生劉佩宜說，大家化身寶可夢主角「小智」，組隊探索校園，跟同學一起動腦解題，獲得的知識，印象更為深刻。

校長張輝政看學生玩得這麼開心，他感嘆自己生不逢時，沒機會參與有趣的課程，並表示，這證實各國公認最有效的學習方法，果然就是活動式及體驗式教學，使用手機、GPS、電腦及facebook，可培養學生資訊運用、主動探索、團隊溝通、分析問題、自我反省等能力。

(中時)