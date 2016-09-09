北京電話實名制 未登記者將被停機
中國大陸今年發布反恐法，並規定電話門號必須採實名制。北京電信業者表示，尚有2百萬用戶未完成實名登記，這些門號將於10月15日停用。
大陸工業和信息化部5月發布關於電話實名制的通知。要求今年底前，電話實名率要達到95%以上；2017年6月底前，達到全面電話實名登記，屆時身分證明仍不清楚的，電話將被停機。
新京報報導，位於北京的中國移動、中國電信、中國聯通等電信商今年7月時曾聯合發布公告，要求用戶在10月15日前完成實名登記，屆時將對未補辦登記手續的用戶，依法暫停通訊服務。
報導引述中國移動北京分公司市場部副總經理羅嘉表示，公告發布至今1個月，目前還有120萬未實名的號碼待補登記。1050909
(中央社)
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