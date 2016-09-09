婦人頭暈發燒以為中暑 原來泌尿道感染
台中市一名65歲的婦人因為發燒頭暈，以為是熱中暑，經豐原醫院診斷後才發現是泌尿道感染所引發的症狀。
衛生福利部豐原醫院急診醫師林技政今天表示，這名婦人因為發燒頭暈前來急診，患者以為是熱中暑，請家人協助刮痧，但情況一直沒有改善。
林技政指出，患者在急診檢傷時，體溫高達39度，尿液檢查發現有嚴重泌尿道感染，且細菌隨著輸尿管逆行感染，已經造成腎盂腎炎，經抗生素治療與水分補充，住院治療1週後，順利出院。
林技政表示，泌尿道感染是急診室常見的細菌感染，所謂的泌尿道是指從腎臟、輸尿管、膀胱、尿道與附屬的器官，正常狀況下泌尿道是處於無菌的狀態，但在尿道出口處的細菌，容易經尿道逆行性的感染到膀胱。尤其女性因為尿道短，更容易產生膀胱發炎，泌尿道感染。
至於泌尿道感染常見的症狀，林技政說，例如頻尿、解尿灼熱困難、血尿、下腹部疼痛或腰部疼痛，不過老年人或伴有糖尿病神經病變的人，常沒有這些常見症狀，因此會增加診斷的困難性，與病人對醫師診斷的質疑，這名患者因患有糖尿病並且規則服藥，沒有解尿灼熱感，才誤把泌尿道感染認為因中暑而發燒。1050909
(中央社)
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