范逸臣、田中千繪曖昧8年被拍到 認了是家人

范逸臣、田中千繪因拍攝《海角七號》傳緋聞。(本報系資料照)

兩人日前在淡水牛排店約會被拍到。(本報系資料照)

范逸臣2008年因為演出電影《海角七號》爆紅，還和女主角田中千繪傳緋聞，但皆被兩人否認，想不到事隔8年，兩人又被民眾直擊在淡水約會吃平價牛排，打扮居家，互動宛如交往已久的情侶般，讓網友不禁想起電影經典台詞「留下來，或者我跟你走」，直呼田中千繪真的留下來了。

范逸臣、田中千繪因為拍攝《海角七號》結緣，兩人緋聞也不斷傳出，據《蘋果日報》報導，當時范逸臣身邊有個交往4年的女友，因為對田中千繪有好感，選擇和女友分手，今年3月范逸臣更被爆料在墾丁騎車載妹，稱女方就是田中千繪。

如今兩人再度爆出約會傳聞，這次還是高清大圖，令交往傳聞愈加真實，不過范逸臣經紀公司依舊沒認戀情，稱藝人私事不過問，而田中千繪則稱兩人是像家人般的朋友，只是一般正常出去。

(中時電子報)