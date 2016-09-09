「做了就是要給別人看」 歌壇紅星坦承隆乳
歌手Jessi出道12年，近年因參加《Unpretty Rapstar》饒舌比賽節目爆紅，成了南韓樂壇公認的「嘻哈女王」，而在美國長大的她，個性海派不做作，上綜藝節目效果頗佳，頗得觀眾緣，Jessi同時以前凸後翹的火辣身材聞名，然這位歐美系女神，卻突然在節目中自爆，豐滿雙胸是後天加工來的！
Jessi作風美式，從不吝於展現健美緊緻好身材，然日前她上「國民MC」劉在石主持的夯綜藝《Happy Together 3》，突然自曝身材非天然，做過隆乳手術，Jessi表示自己從不想隱瞞整形之事，更說「做了就是要給別人看」，坦言上網時看網友批她胸部太假、質疑她好身材是人工的之類負評，但她不在意，畢竟這年代沒動過手腳的人實在太少了。
唯一讓Jessi不開心的是，總有平胸的人拿她胸部做文章，大肆批評，讓她不解如果這麼看不過去，大可自己去整啊，還加碼爆料很多歌手都有「進廠加工」過，只是礙於公司不讓她們承認，主持人劉在石表示過去從不知道Jessi有整型，Jessi則半開心半開玩笑說：「所以像真的囉？」，這回答讓國民MC慌了手腳，趕忙作勢關門窗，怕別人聽到這對話不知道要怎麼想，逗樂現場眾人。
(中時電子報)
關鍵字：Jessi、整形、Happy Together3、劉在石、強勢姊姊
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