毛澤東逝世40周年 中國媒體低調紀念

一名男子在北京參觀一個關於毛澤東的畫展。(美聯社)

今天是中國共產黨創始人毛澤東逝世40週年紀念日，但是中國媒體、官方媒體都沒有大幅報導。外國媒體表示，雖然毛澤東在中國還是受到一些民眾和官員的愛戴，但他促成文化大革命爆發，使得他在中國仍舊是個敏感的話題。

根據BBC報導，除了中國官方媒體沒有發佈任何紀念毛澤東的文章外，北京市委宣傳部報的日報《新京報》刊出的毛澤東文章，內容講的是毛身前的親信和秘書張玉鳳，以及他參加了在湖南韶山的紀念活動等。

雖然毛澤東和逝世40週年等字眼並未被中國社群網站禁用，但也不是被網民搜尋最多的話題之一。9月初起中國社群網站上，曾經出現一些紀念這個週年的貼文，但今年在中國紀念毛的非官方活動，似乎只有一個書畫展。澳洲在墨爾本和雪梨居住的部分華人，原本預定要以音樂晚會的形式紀念毛澤東，但是遭到其他華人連署抗議，最後當地政府以安全理由取消紀念毛澤東的活動。

香港媒體852郵報指出，今年時值文化大革命爆發後第50周年，毛澤東相關的活動因此變得格外敏感。官媒新華社之前報導，今年在毛故鄉湖南舉行的紀念活動將會相當低調。之前也有紅衛兵想在河北石家莊舉行「中國保衛毛澤東人民黨」大會，但最後卻因不明原因取消。

(中時電子報)