日職觀眾人數增加 只有軟銀負成長

福岡軟銀鷹隊本季觀眾人數微幅下滑。(資料照片／圖取自/パ・リーグ TV)

日本職棒本季開打至今進場觀眾人數成長，中央聯盟6球隊平均成長10.3％，而12支球隊唯一觀眾人數衰退的是太平洋聯盟的軟銀鷹隊，該隊平均觀眾人數掉了1.7％、單場進場人數3萬4740人。

最快今（9）日封王的廣島鯉魚隊本季至今的單場平均觀眾人數2萬9800人，較去年成長1.2％；中央聯盟平均單場觀眾人數是2萬4816人，其中橫濱隊增幅6％，平均單場達到2萬6862人。

日職太平洋聯盟除了軟銀鷹之外，其他五隊都有成長，羅德隊成長高達17.9％、平均單場2萬1469人。而基期高的軟銀是唯一觀眾人數下滑的隊伍。

另外，日職本季開賽至今，平均單場比賽時間3小時15分，比去年球季縮短2分鐘。

(中時電子報)