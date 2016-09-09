終於「熟」了，屏縣府助平埔族正名

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屏縣府開放辦理「熟」註記首日，吸引不少平埔族搶先申請。（林和生攝）

等了20年，文化工作者潘謙銘終於拿到「熟」註記證明。（林和生攝）

終於「熟」了！為協助屏東縣平埔族正名，屏東縣政府規畫於戶政資訊外的獨立系統辦理「熟」註記，即日起，凡設籍於屏東縣民眾本人或直系血親屬於日治時期戶口調查簿種族欄中註記「熟」者皆可申辦，將有助後續推動正名運動參據。

屏縣長潘孟安首日也親自辦理，證實自己是馬卡道族後裔。他強調，屏東馬卡道族主要分布從高樹沿著185縣道延伸至滿州，全縣33鄉鎮皆有平埔族血緣足跡，在官方未認定為正式原住民族之前，希望以身分註記，為未來爭取正名運動做準備，並透過文化工作者溯源工作，讓文化底蘊的堅實保障原民權益。

屏縣府民政處指出，在日治時期，日本統治者針對台灣原住民分類為「生」、「熟」、「蕃」、「阿眉」、「高山族」或「高砂族」等，並登載於日治時期戶口調查簿的種族欄，其中「熟」代表的意義就是熟蕃，也就是「平埔族」。

今日特地穿著平埔族傳統服飾，辦理「熟」註記的萬巒鄉文化工作者潘謙銘表示，推動平埔族正名超過20年，終於等到這一刻到來，以前政府認為平埔族已經完全「漢化」，卻沒考量是受到政策影響才迫於無奈，現在可以大聲說「自己就是平埔族」。

目前估計屏縣平埔族超過8萬多人，不少族人搶在第一天申請登記，拿到證明文件的那一刻皆開心大喊，「人生終於熟了」。

(中時)