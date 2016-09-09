終於「熟」了 屏縣府助平埔族正名
終於「熟」了！為協助屏東縣平埔族正名，屏東縣政府規畫於戶政資訊外的獨立系統辦理「熟」註記，即日起，凡設籍於屏東縣民眾本人或直系血親屬於日治時期戶口調查簿種族欄中註記「熟」者皆可申辦，將有助後續推動正名運動參據。
屏縣長潘孟安首日也親自辦理，證實自己是馬卡道族後裔。他強調，屏東馬卡道族主要分布從高樹沿著185縣道延伸至滿州，全縣33鄉鎮皆有平埔族血緣足跡，在官方未認定為正式原住民族之前，希望以身分註記，為未來爭取正名運動做準備，並透過文化工作者溯源工作，讓文化底蘊的堅實保障原民權益。
屏縣府民政處指出，在日治時期，日本統治者針對台灣原住民分類為「生」、「熟」、「蕃」、「阿眉」、「高山族」或「高砂族」等，並登載於日治時期戶口調查簿的種族欄，其中「熟」代表的意義就是熟蕃，也就是「平埔族」。
今日特地穿著平埔族傳統服飾，辦理「熟」註記的萬巒鄉文化工作者潘謙銘表示，推動平埔族正名超過20年，終於等到這一刻到來，以前政府認為平埔族已經完全「漢化」，卻沒考量是受到政策影響才迫於無奈，現在可以大聲說「自己就是平埔族」。
目前估計屏縣平埔族超過8萬多人，不少族人搶在第一天申請登記，拿到證明文件的那一刻皆開心大喊，「人生終於熟了」。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。