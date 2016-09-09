建國科大新生訓練 移師八卦山
不一樣的新生訓練！建國科技大學9日開學，安排1357位新鮮人上八卦山，認識彰化縣人的聖山，俯瞰彰化城市、平原、眺望台灣海峽，許多外籍生備感新鮮，多數台灣學生也超興奮，直說從學校就看得到大佛了，但這麼深刻、近距離認識她，卻是第一次。
建國科大總執行長江金山表示，從建國科大每棟建築遠望，都可看到矗立在八卦山上的大佛，許多大陸、港澳和外賓都好奇，學校也會安排參訪，但學校在調查中卻也發現，學生到建國科大求學，到畢業了去過八卦山的人數竟還不到5％，決定新生訓練移師到八卦山。
江金山介紹，彰化八卦山自明鄭以來就是兵家必爭，歷經滿清、日治，許多關係台灣存亡戰爭在這裡開打，二次戰後又建造了大佛，是處深具歷史人文的旅遊勝地，也是彰化縣的聖山。
江金山說，去年和八卦山風景區協會董事長張世良聊到，初到美國留學時學校一定幫學生介紹當地風俗民情、讓新生融入當地生活，學生事務處在今年新生訓練特地安排半天，讓新生登八卦山快樂朝山，走天空步道，從高空看彰化，更愛彰化市這塊土地。
就讀應用外語系的日籍學生川上真蓮、仲地柚美初踏台灣土地，開心在歷史古城就學；就讀美容系王思蘋、王薏茹、林姵岑來自不同的高職，直呼太棒了，開學日也是旅遊日，下次也可以擔任解說員，帶家人、朋友來旅遊。
(中時)
關鍵字：八卦山
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