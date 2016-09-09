屏縣府用電影行銷，發掘在地美景

8組國內外專業電影拍攝團隊，將在屏東展開近1個月拍攝工作，藉此行銷地方觀光。（林和生攝）

舉著屏東國際旅遊電影節的大旗，8組國內外專業拍攝團隊已迫不及待一覽屏縣風光。（林和生攝）

「好的電影」就是最佳的行銷！2016屏東國際旅遊電影節今日上午熱鬧舉辦開鏡典禮，今年共徵選8組國內外電影團隊，將從明日起展開為期近一個月的駐地拍攝，可望呈現一段段與屏東人文風情交織的旅遊故事，順勢推展地方觀光。

今年電影節共吸引26組國內外團隊報名，各組天馬行空的劇本在屏東各地產生關聯，有的紀錄潮州戲曲世家的世代傳承、有關注同志議題的歧視與霸凌、還藉由鐵路一路向南遇見思想起，過程中經由8位專業評審遴選，最後由2組香港團隊、6組台灣團隊入圍最後拍攝。

幸運獲選的香港團隊「草草草」，曾參與香港金像獎頒獎策畫，擔任製片的鄧敏希首次來台，但對於台灣美景早就非常嚮往，尤其國境之南的沙灘大海，她說，之前透過網路找了很多屏東美景，最後選擇墾丁作為主要拍攝地點，將藉由爸爸青春時遺留的情書追尋過往，串出一齣愛情與親情交織的短片故事。

特別的是，此次主辦單位為每組團隊找來一位製片輔導人隨之創作，透過雙方不同面像接觸交流，激發創意靈感，期望完整呈現他們在屏東的旅遊故事及屏東印象，全投射於電影創作中。

縣府觀傳處長鄞鳳蘭表示，未來會把8部短片集結成一部專屬屏東的旅遊電影，也將在國內電影院播映，包括台北、高雄各2場、屏東6場，並安排進入社區免費播10場，讓民眾透過鏡頭感受屏東風光及人文之美。

(中時)