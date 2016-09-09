天宮二號將發射 載人神舟待命
大陸太空實驗室「天宮二號」9日上午運抵酒泉發射基地，計劃本月15日至20日擇機發射。其後，「神舟十一號」載人太空船預定10月升空。
據中國載人航天工程辦公室透露，天宮二號空間實驗室與長征二號FT2運載火箭等飛行產品自7月上旬起陸續進場後，按照飛行任務測試發射流程，於9月9日完成了總裝測試等技術區各項工作。
天宮二號將在發射區將與長征二號FT2運載火箭功能檢查和聯合測試工作，完成最終狀態確認後，火箭加注推進劑，然後再擇機發射。
天宮二號是中國第一個真正意義上的太空實驗室，搭載了空間冷原子鐘等14項應用載荷，以及失重心血管研究等航天醫學實驗設備，配備在軌維修技術驗證裝置、機械臂操作終端在軌維修試驗設備，開展空間科學及技術試（實）驗。
目前，空間應用系統、酒泉發射場和測控通信等系統，已完成執行天宮二號空間實驗室飛行任務的相關準備工作。
據了解，天宮二號太空實驗室發射後，「神舟十一號」載人太空船預定10月升空。屆時，大陸太空人將可使用天宮二號作為暫住的基地。
相較天宮一號，天宮二號可以讓2名太空人在艙內生活30天，這也象徵大陸朝向建設大型太空站的目標更近一步。
大陸於2011年發射「天宮一號」，是大陸第一個太空實驗室，主要執行交會對接任務（並不適合長時間駐留），其後陸續發射的神舟八、九、十號太空船都與天宮一號對接。
天宮二號則是較大型的太空實驗室，太空人可在天宮二號長時間生活、實驗、研究等，天宮二號也能測試太空維修實驗，提供經驗。
天宮二號採用實驗艙（提供太空人駐留）和資源艙（提供飛行動力）兩艙構型，同時為滿足中期駐留需要，重大改善載人宜居環境，具有讓2名太空人在軌工作、生活30天的能力，在軌壽命2年。
(中時電子報)
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