廢棄小吃店越夜越熱鬧 屏警破獲職業賭場
屏東市和生路一間廢棄小吃部，每到夜晚總出入複雜，人聲鼎沸情況引來附近民眾關注，警方獲報前往瞭解、確定可疑，今日清晨派員查緝，果然查獲職業「九仔生」賭場，並逮獲現場49名賭客與莊家。
警方指出，這處鐵皮搭建的小吃部很早就已歇業，不過僅10坪大小的廢棄空間，近日每到夜晚就陸續有人車湧進，與附近商家熄燈後的恬靜氛圍，格外引人注意。
屏東警分局獲報後前往取締，發現該處僅前後2個出口，員警事先部屬警力，隨即破門而入，只見鐵皮屋內人聲鼎沸，就像市場一樣熱鬧，大批賭客見狀驚慌失措卻無處可逃，只能眼睜睜依著員警指示乖乖就範。
警方清點現場發現，包括彭姓莊家、把風的連姓屋主、蔡姓保二及46名賭客共計49人，同時查扣賭資20000元、撲克牌、骰子等各式賭具，訊後全依賭博罪送辦。
警方發現，這批賭客中以女性居多、佔8成比例都是家庭主婦，且大多是瞞著家人遠從高雄及屏南鄉鎮跑來試手氣，每次賭注數百元至1000元不等，有人輸光買菜錢，還可望借錢翻本，最後無奈被逮，多人忙著向員警求情，千萬別通知家裡，擔心釀成家庭革命，也讓承辦員警無奈搖頭。
(中時)
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