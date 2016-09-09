13億代言咖啡膠囊 克隆尼成殘害地球幫凶
好萊塢資深帥哥喬治克隆尼（George Clooney）溫文有禮，向嫵媚迷人的女性獻慇懃，端上一杯雀巢膠囊咖啡，瀟灑地說，「奈斯派索（Nespresso）咖啡，夫復何求」的廣告橋段，打動了無數消費者的心。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，喬治克隆尼在3,000萬英鎊（約13億台幣）重金禮聘下，確實發揮了他高度促銷的魅力。短短一年內，膠囊咖啡在英國的銷售便成長了30 ％，單是2015年，就有超過500萬台膠囊咖啡機迅速攻佔英國的辦公室與廚房。
而據澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報導，咖啡膠囊的全球銷售已從2010年的70億美元（2,227億台幣），成長為2015年的170億美元（5,410億台幣）。
時髦的咖啡膠囊號稱比傳統咖啡泡起來更省時、更方便，喝起來也比即溶咖啡更美味。
由於咖啡膠囊熱銷，喬治克隆尼也成了Nespresso的同義詞。不過，咖啡膠囊廣受歡迎的代價，卻令人難以想像。
這些膠囊由塑料與鋁製成，可能需要長達500年才會分解。而隨著數十億計的膠囊用完後落入垃圾掩埋場，要解決這為數龐大的垃圾，回收可能不是最有效的對策。
甚至連Nespresso前執行長吉拉德（Jean-Paul Gaillard）都說，是消費者該想想方便代價的時候了。他警告，這些膠囊對環境可能是「大災難」。而當初發明咖啡膠囊的發明人希爾文（John Sylvan）也表示，發明它們是「可怕的錯誤」。
諷刺的是，喬治克隆尼推動環保不遺餘力，擁有兩輛電動車，並經常提醒世人地球暖化的危險，卻代言了這超不環保的產品。
(中時電子報)
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