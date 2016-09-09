赴陸開店慘賠 曹庚鍑靠虱目魚翻身

虱目魚是台灣特色食材，7年前赴陸開小吃店創業慘賠的曹庚鍑，返台後靠虱目魚創意料理翻身，繼開兩家虱目魚專賣店後，最近又在高雄市區開1家新型態虱目魚專賣店，未來還計畫重返大陸展店。

39歲的曹庚鍑大學學的是企管，畢業後在陸軍服志願役5年存了新台幣300多萬元，加上家裡資助的，帶著400多萬元，7年前跟著大陸淘金熱潮到中國上海近郊創業，開起熱炒小吃店，不到1年慘賠剩不到100萬元，忍痛打道回府。

曹庚鍑說，當時因媒體報導大陸錢好賺，於是跟著大家一蜂窩赴陸淘金，到了大陸才知不是那回事，由於人生地不熟，才驚覺自己好像是誤闖森林的小白兔，光是申請開店的交際費就花了大半老本，扣除聘請當地廚師及店員等人事成本，根本入不敷出，不到1年忍痛關店返台。

他又說，他返台後不放棄餐飲業，痛定思痛，致力找尋台灣特色料理，好區隔市場，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」，準備在台灣站穩腳步後再進軍大陸，不相信人民幣有哪麼難賺。

曹庚鍑尋覓一陣後來相中虱目魚，結合創意入菜，推出虱目魚黃金菲力、泰妃虱目魚捲餅、黑皮南瓜粥，虱目魚鮮蝦水餃等創意料理搶客。

曹庚鍑表示，消費者常因怕魚刺多而不愛吃虱目魚，大陸人不會處理虱目魚，連刀工都不行，不知怎麼切才沒魚刺，更遑論如何料理，這是大陸學不來的，也是台灣的優勢所在。

「供應平價、新鮮、吃不膩的無刺虱目魚料理是我的經營理念」，曹庚鍑強調，店裡使用的虱目魚都是經過挑刺處理，不用擔心卡刺的問題，選用的虱目魚肚也是最大的全幅尺寸，份量飽滿十足；店裏使用的虱目魚力求新鮮，食材都是每天從市場處理好後直送店裏，魚肉鮮，口感佳。

曹庚鍑說，未來除維持餐飲品質外，還會不斷研發新商品，讓原本不常吃虱目魚的消費者也愛嚐。

此外，曹庚鍑新開幕的這家虱目魚專賣店在空間上突破懷舊傳統的用餐環境，改以工業風設計空間，使整體餐飲定位上更符合時下潮流，賊予這個在台灣已有300多年歷史的特色食材新風貌。1050909

(中央社)