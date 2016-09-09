台鐵見習車長發聲明 拒秋節單獨值勤

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台鐵運務員秋節發起正常休假事件持續延燒，有見習車長今天發出聲明，強調自己無法在短時間內獨立作業，若因訓練不足造成事故，台鐵應負全責。

由運務員組成的台鐵產業工會昨天宣告發起丟假單，15、16日將依法休假，且不排除夜宿台北車站，預計會有上千人響應，而工會成員今天也到行政院遞交1800份依法休假連署書，要求台鐵開啟協商大門。

儘管交通部次長王國材上午表示，已要求台鐵與台鐵產業工會面對面協調，只要訴求合理，交通部會支持並盡量符合期待，但為避免中秋連假沒人上班，台鐵仍協調還未上線跑車的新手列車長「見習補課」。

今天有見習車長發出聲明，內容提到乘務作業至少需要1個月以上時間見習，才能熟悉相關事務，而他認為，中秋節連假旅運龐大已經不是見習車長可承受，將無法保證乘務安全性，因此他拒絕9月見習期間獨立作業。

這名見習車長說，若是台鐵指派他單獨出勤，導致他因訓練不足無法勝任工作造成行車事故、客訴，將請台鐵一併負擔民刑事責任和行政責任。1050909

(中央社)