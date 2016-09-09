副總統：合則兩利 台日是特別夥伴關係

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副總統陳建仁今天說，儘管台日兩國沒有邦交，但體認到「合則兩利」的道理，自然而然就形成一種沒有外交形式的「特別夥伴關係」。

陳副總統今天接見參加「2016台日科技高峰論壇」日本與會貴賓，訪賓一行由理事長小宮山宏所率領；亞東關係協會會長邱義仁也在座。

陳副總統致詞指出，台日間因地理位置相近，彼此互為重要貿易投資夥伴，也共享民主、自由及法治等普世價值，而雙方政府對追求區域和平穩定與發展的目標一致，兩國人民彼此心存好感。

他說，儘管兩國沒有邦交，但體認到合則兩利的道理，自然而然就形成一種沒有外交形式的「特別夥伴關係」。

副總統說，近年來台日兩國人民交流頻繁，在每一領域的合作都有顯著的進展；包括開通台北松山、東京羽田機場的直航，簽署「台日開放天空協議」、「台日投資協議」、「渡假打工計畫」等共58項協定。

他說，2013年4月簽署「台日漁業協議」更是解決兩國間長年來的漁業爭議；而2015年11月簽署「台日租稅協議」，也替企業減輕雙重課稅的負擔。這種看得到的進步，讓彼此人民非常有感，更增加未來台日間交流的肯定與信心。

副總統指出，為創造台日兩國進一步合作的條件，台灣目前正努力爭取加入日本已經完成談判的「跨太平洋夥伴協定（TPP）」，以及與日本簽署經濟夥伴協定，期盼與會日本友人能夠支持並協助促成。1050909

(中央社)