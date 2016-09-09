中信兄弟主題日 感謝球迷整年支持

中信兄弟最後一個主題日，將感謝球迷一整年來的支持。(中信球團提供)

中信兄弟年度最後一個主題日「For You感謝有你」，即將於中秋節連假17、18日於新莊棒球場登場。例行賽進入最後階段，球員們除了繼續衝刺，另外最重要的就是感謝一整年力挺的球迷們。

感謝有你主題日，兩天賽前都會有全體球員的特別開球，將本球季中一起努力使用的練習球送給球迷們。這些球都是經過球員們苦練時一次又一次全力的揮擊和奮力的投擲，兩天賽前各將拋出120顆練習用球給球迷，感謝象迷們今年球季120場比賽的陪伴與支持。

而中信兄弟本季為球迷精心設計的10個主題日，球團特別將專屬的10個主題Logo特製成「黃衫軍英勇徽章」，每場比賽內野前6,000名入場的球迷，都可以獲得一個．10款樣式包裝採用封閉式隨機贈送，球迷們都有機會抽中自己最喜愛的主題日英勇徽章。

至於開幕戰所發出的「主題戳章蒐藏卡」，最後二枚戳章也會在感謝有你主題日出現！主題日兩天蓋滿全部戳章，就可以獲贈一整套黃衫軍英勇徽章（每日限200套，換完為止）。

主題日賽後，更將舉行「黃衫力量搖滾之夜」感謝演唱會，將邀請球隊加油歌以及應援歌曲的原唱樂團現場演出，和球迷們飆唱Live版應援曲，一起回味今年精彩的十個主題日和每個球場的經典時刻。

(中時電子報)