《祭特洛伊》來了！快揪團到新竹看戲
新竹市仲夏藝文季，明日晚間7時，由國際知名劇團「金枝演社」，以環境劇場方式，首度在市府廣場前，上演壓軸大戲《祭特洛伊》，透過州廳古蹟為背景，呈現最華麗的希臘史詩劇，屆時將封街隆重登場。
金枝演社從場景佈置、事前彩排，都動用相當多人力、物力，工程相當浩大，7、8日的排演，就已吸引大批民眾觀賞，市長林智堅說，新竹市對藝文需求大，因此跨大辦理壓軸戲碼，由於題材為戰爭元素，建議須年滿10歲以上觀看，誠摯邀請全國大小朋友共襄盛舉。
《祭特洛伊》改編荷馬史詩「伊利亞特」，描述死亡暴力與文明輓歌的特洛伊戰爭，由導演王榮裕領軍，全程以閩南語演繹，將木馬屠城的古希臘悲劇移轉台灣，再結合霹靂音樂總監風采輪，為該劇量身打造的樂曲，在強烈視覺、震撼樂音下，展現壯闊的史詩舞台劇。
交通處說，今日晚間8點起至明日晚間10時，中正路（中央路至英明街）、中山路（大同街至中正路）、英明街（中正路至大同路）進行道路封路，市府前廣場中正路管制4車道、會場交通管制、臨時停車淨空，詳情可至市府網站查訊路況資訊。
(中時)
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