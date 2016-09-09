台電大城電纜線 彰縣要求改道
台電公司施作21公里「彰林～大城161KV」電纜管線，最後220公尺遭遇大城鄉西平路住戶強烈抗爭，3日復工居民將圓凳擺路中，阻攔機具進駐，昨天再移師縣府廣場跪地吶喊「收回路權」，縣府表示，已發文台電重新評估改設152線外環道，並要求先行停工。
「阮這群老人為守護家園和台電抗衡11年，頭髮都白了，為什麼台電就不能改道！」大城路西平路自救會總幹事林宗燦說，住戶都已身心俱疲，西平路才10米寬，兩旁房屋老舊，地基不夠深，一開挖下去，唯恐老屋受損，更怕電磁波危害。
議員吳淑娟指出，5年前縣府就裁示爭取中央補助辦理152線大城外環道新闢工程，台電一併改設施於外環道，但今年8月台電一紙施工通知單，「施工期間造成不便，敬請貴鄉親見諒！」就要開挖，實在鴨霸，又不是沒路走，台電為什麼就不能改道？
台電中區施工處課長黃政龍表示，施作電纜是為提升大城鄉用電品質和經濟需求，路段施工前已辦理鄰房鑑定，除了幾戶不給進入。並委託台灣科技大學進行電磁場模擬分析，遠低世界衛生組織和環保署公告60赫茲833毫高斯之曝露限制。
今天住戶高舉白布條抗議「台電鴨霸」，跪求「魏縣長救救我們」「工務處保護我們」，工務處副處長馬英傑出面說明，縣府已發文要求台電重新評估改道可能性，並先停工，請台電要對居民疑慮詳細溝通、說明。
(中時)
關鍵字：台電
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