廈門98投洽會 打造永不落幕對接平台
2016年廈門9.8投洽會展館主賓國和主賓區及主賓省的設置，是展覽重要特色。今年的「主賓國」意大利展覽面積800平米；「主賓區」澳門設立6000多平方米的「澳門投資主題館和澳門特色商品展區」，並舉辦「活力澳門推廣周」系列活動。「主賓省」江西設立1000平方米主題展區，除了用心陳列的景德鎮高檔瓷器讓人驚豔，並舉辦一系列投資媒合活動，全方位展示江西的風土人情和投資政策，強力推介江西。
今年的98投洽會本著「精對接、細洽談」的辦會理念，打造永不落幕對接平台。為期4天中大會推出3000多場次的項目對接及商務洽談活動，其中包括近百場專題對接活動，主要包括中國企業「走出去」項目對接會、投資機構對話省市長、一帶一路、閩商青年、精品項目與互聯網+路演等。
9/9日上午舉行的「天下第一草」廈門國際健康產業發展研討會，請到全國政協常委、國醫大師、中國醫藥研究促進會會長張大寧針對有天下第一草之稱的「鐵皮石斛」用於臨床及藥膳、生活運用等功能做分析，希望能透過各式週邊商品開發，讓名貴藥材平民化，帶動中醫藥走向世界。
另外第九屆全球投資之旅暨科技產業金融創新合作發展論壇也在今（9日）舉行。眾所週知，實業若無金融支持，難以創新發展；金融如無實業基礎則如無源之水。因此本屆論壇圍繞科技創新、產業有機整合、金融高效支持三大核心議題，探討三者之間的利益長期ㄧ體的邏輯關係與融合機制。為國家與企業找出路。
(中時)
關鍵字：2016年廈門98投洽會
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