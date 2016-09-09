陸資追捧 港股週線收紅

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香港股市今天在中國大陸流入的資金追捧下再度走高，恆生指數創下近2個月來最大週線漲幅。

路透社報導，恆生指數收盤上漲0.8%，來到24099.70點，本週計漲3.6%，創下7月11至15日以來最大週線漲幅；恆生國企股指數收盤上漲0.5%，來到10057.97點。

追逐殖利率的大陸投資人過去2週來加速透過滬港通敲進港股，趕在深港通11月開通前布局。

港股今天收盤時，滬港通南向交易金額達61億元人民幣（9.132億美元），占單日額度近58%，創下2015年4月以來最高水平。

滬港通本週南向流入香港的陸資近249億元人民幣，創去年4月以來最高金額。

大陸監管機關8日表示，國內保險公司現在可以透用滬港通購入港股，擴大海外投資管道，也對港股帶來提振。（譯者：中央社劉淑琴）1050909

(中央社)