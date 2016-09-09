豪雨範圍再擴大 全台15縣市警戒

我要評比

豪雨範圍再擴大，氣象局今天下午將新竹以北、台南、嘉義、南投、宜花、台中和屏東都列為豪雨警戒範圍，另外，苗栗和高雄山區有局部大雨發生。

氣象局今天下午發布的豪雨特報範圍有北北基、桃竹、宜花、中投、雲嘉南和屏東，另外，苗栗和高雄山區則是大雨特報範圍。

氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風，用路人行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也要嚴防積水或淹水可能。

根據氣象局觀測，截至下午5時20分，花蓮市、宜蘭南澳時雨量都達60毫米，台南白河、新北板橋、桃園龍潭、嘉義大埔時雨量也都有40毫米以上，降雨持續中。1050909

(中央社)