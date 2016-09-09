嘉義家職重陽送暖 捐義賣陪老人
國立嘉義家職餐管科三年級學生義賣親手烹飪的麵包與餅乾，今天將義賣所得捐給濟美仁愛之家，並以遊戲及戲劇表演，陪伴老人過重陽節。
嘉義家職餐管科主任陳光俊表示，餐管科自民國96年起，每年都舉辦愛心活動，今年高三學生將自製的麵包、餅乾及飲料等在校內進行義賣，所得善款今天捐給濟美仁愛之家。
為了配合重陽節送暖活動，餐管科學生今天下午也前往濟美仁愛之家，為老人們表演戲劇、帶動唱，同時透過小遊戲，與長輩們互動，氣氛熱烈而溫馨。
陳光俊指出，餐管科學生的愛心活動，歷年來已走訪過修緣育幼院、安仁家園、慈保老人養護中心、梅香園照護村、嘉愛啟智發展中心等，已成為高三學生薪火相傳的善行活動。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。