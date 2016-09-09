嘉義家職重陽送暖 捐義賣陪老人

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國立嘉義家職餐管科三年級學生義賣親手烹飪的麵包與餅乾，今天將義賣所得捐給濟美仁愛之家，並以遊戲及戲劇表演，陪伴老人過重陽節。

嘉義家職餐管科主任陳光俊表示，餐管科自民國96年起，每年都舉辦愛心活動，今年高三學生將自製的麵包、餅乾及飲料等在校內進行義賣，所得善款今天捐給濟美仁愛之家。

為了配合重陽節送暖活動，餐管科學生今天下午也前往濟美仁愛之家，為老人們表演戲劇、帶動唱，同時透過小遊戲，與長輩們互動，氣氛熱烈而溫馨。

陳光俊指出，餐管科學生的愛心活動，歷年來已走訪過修緣育幼院、安仁家園、慈保老人養護中心、梅香園照護村、嘉愛啟智發展中心等，已成為高三學生薪火相傳的善行活動。1050909

(中央社)