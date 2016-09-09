北韓核試震動大陸 吉林震感明顯
北韓今早進行核試驗，與北韓接壤的中國大陸長白山及吉林省東部一帶震感明顯，不少學校以為發生地震，當即將所有學生轉移到操場躲避。
中新社報導，北韓今早核試驗時，吉林東部與北韓接壤的延邊朝鮮族自治州，是震感最強烈的地區；而長白山區也有明顯震感。
報導指出，延邊州首府延吉市一家公司的張姓職員表示，當時他正在辦公室上班，突然感覺椅子晃了一下，一開始還以為有人在後面推他，回頭一看「也沒人啊」。後來在網路上看到消息，才知道是北韓地震了。
延邊州與北韓、俄羅斯共同交界的琿春市，震感也不輕。當地一名劉姓居民描述，當時她躺在床上睡覺，突然感覺床在晃。剛開始以為是錯覺，緊接著又晃動起來，感覺可能是地震，便趕緊告訴爸媽。接著全家都穿好衣服，隨時準備往外跑。
報導指出，延吉、琿春等地有多所學校在地震發生時，立即將學生轉移到操場避險。1050909
(中央社)
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