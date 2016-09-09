1顆廣式月餅下肚 得快走2.4小時
中秋快到了，很多人都會吃月餅應景，奇美醫學中心提醒說，吃1顆市售廣式雙黃蓮蓉月餅，得快走2.4小時才能消耗完熱量。
奇美醫學中心家醫科醫師湯振青今天說，中秋吃月餅得好好控制，1顆市售廣式雙黃蓮蓉月餅（185公克）熱量約790卡，相當於3碗飯或1個滷雞腿便當，熱量著實不低。
台灣傳統月餅的熱量、糖分及油脂也相當高，若是在平常飲食外，連續1週每天吃1顆月餅，就會增加0.7公斤的重量。
湯振青建議民眾挑熱量低或份量較小的月餅，熱量最好在300卡以下，且切成小塊和親友共同分享，或分多次食用，並搭配無糖茶飲、白開水、高纖時令蔬果。
有三高疾病的民眾，得減量食用月餅，保持規律作息、控制飲食與規則服藥，以免增加心血管疾病（例如心肌梗塞與中風）的風險。
中秋也免不了大吃大喝，糖尿病人應使用血糖機監控血糖變化，調節進食量，為飲食攝取做記錄和調整，多攝取水分排除血糖及預防高血糖危症；高血壓病人除了每日量測記錄血壓變化，也要避免食入過量的鈉。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。