1顆廣式月餅下肚 得快走2.4小時

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中秋快到了，很多人都會吃月餅應景，奇美醫學中心提醒說，吃1顆市售廣式雙黃蓮蓉月餅，得快走2.4小時才能消耗完熱量。

奇美醫學中心家醫科醫師湯振青今天說，中秋吃月餅得好好控制，1顆市售廣式雙黃蓮蓉月餅（185公克）熱量約790卡，相當於3碗飯或1個滷雞腿便當，熱量著實不低。

台灣傳統月餅的熱量、糖分及油脂也相當高，若是在平常飲食外，連續1週每天吃1顆月餅，就會增加0.7公斤的重量。

湯振青建議民眾挑熱量低或份量較小的月餅，熱量最好在300卡以下，且切成小塊和親友共同分享，或分多次食用，並搭配無糖茶飲、白開水、高纖時令蔬果。

有三高疾病的民眾，得減量食用月餅，保持規律作息、控制飲食與規則服藥，以免增加心血管疾病（例如心肌梗塞與中風）的風險。

中秋也免不了大吃大喝，糖尿病人應使用血糖機監控血糖變化，調節進食量，為飲食攝取做記錄和調整，多攝取水分排除血糖及預防高血糖危症；高血壓病人除了每日量測記錄血壓變化，也要避免食入過量的鈉。1050909

(中央社)