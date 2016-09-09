白朗峰纜車卡半空 乘客煎熬
法國今天發生纜車故障，約30名旅客卡在歐洲最高峰白朗峰的冰河上空3000多公尺處一整夜，所幸最終全獲救。獲救乘客表示，當下已閉眼，開始想些別的事轉移恐懼。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，事故發生位置，是纜車法國端的「Aiguille du Midi」站到義大利端的「Punta Helbronner」站，當時有33名乘客，當中包括1名10歲兒童，被迫困在卡於半空的纜車內，驚魂整夜。
纜車事故原因初步研判是因強風導致機械故障。
法新社報導，1名脫困乘客告訴法國當地電台說：「最後1小時感覺特別漫長，我們呼叫了纜車公司，對方說明，有3條纜索糾結在一起，只有1條沒打結，他們無法解決。」
該名乘客說：「後來他們嘗試把我們撤離，但難度很高。我已閉上眼好一陣，並開始想些別的事。」
美聯社報導，來自美國密西根的女乘客庫克（Kathy Cook）說：「纜車大約下午2時半就出發，但我們被救出時已近午夜，我們被困了近10小時，這真是個難忘的經驗。」
庫克表示，由於起霧，沒法靠直升機救援，所以乘客們只好慢慢等，最後救援人員決定先將乘客安全帶至地面，讓乘客走過冰川到救難小屋。
這起意外引發國外網友熱烈討論。英國的網友「Matilda 1」寫道：「我們當地的纜車只要有一點風就停止營運，法國人應該要注意」；有網友說：「我才不搭纜車，我連倫敦摩天輪都不坐。」
1名德國網友說：「德國5年前也發生過類似事件..真慶幸這兩個事件都沒人傷亡」；也有網友說：「還好不是恐攻，法國經不起恐攻了。」
有網友藉纜車出包酸法國人辦事不牢靠，還稱幸好英國脫歐，但隨即被其他網友圍剿。1050909
(中央社)
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