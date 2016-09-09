副總統：年輕人負擔重 年金改革重要

副總統陳建仁今天說，工作人口減少，年輕人負擔相形加重，除彰顯年金制度與賦稅制度變革的重要性，也凸顯解決醫療保險及社會照護等議題的迫切性。

陳副總統今天接見參加「2016台日科技高峰論壇」日本與會貴賓，亞東關係協會會長邱義仁也陪同。

陳副總統致詞提到，這屆高峰論壇主要討論高齡化社會議題。不僅日本已邁入超高齡的社會，台灣少子女化及高齡化的速度比起日本也不遑多讓。目前65歲以上高齡人口比率在去年已超過12%，預估2025年將達20%。

他說，工作人口減少，年輕人負擔相形加重，除彰顯年金制度與賦稅制度變革的重要性，也凸顯解決醫療保險及社會照護等議題的迫切性。

副總統說，政府為了提升勞工的薪資與福祉，已著手修改加班及休假的法令；此外為建立一個能夠永續經營的長照制度，也研擬提高遺產稅當做財源；而為建構高品質且具效率的醫療環境，也計畫利用資通訊科技實現遠距醫療與居家照護，以降低高齡者獨居的不安，及解決醫療及照護人手不足問題。

他說，政府期待高齡者持續參與社會，讓每一個人都可以依其年齡和體力，繼續在社會的不同領域中有所貢獻。而為營造優質、自立與富足的健康長壽社會，政府積極朝全民健保、年金改革及長期照護等方面完善，讓年長者可享受因長壽而來的日常樂活。

陳副總統說，期盼未來能持續強化交流互動，提供解決高齡化社會議題的經驗，讓兩國國民都能享受到合作的果實。1050909

(中央社)