陸商務部：外貿形勢仍不容樂觀
儘管8月份中國外貿情況回暖，但大陸商務部外貿司副司長王東堂9日表示，大陸全年外貿形勢仍不容樂觀。
中新社引述官方數據顯示，2016年1至8月中國進出口總值2兆3509.7億美元，年減7.9%。其中，出口年減7.1%，進口年減9%。
8月當月，中國出口年增5.9%，進口年增10.8%，是近兩年來首次雙雙成長。
從出口看，3月以來中國大陸外貿出口累計降幅已連續6個月縮小；從進口看，8月的月度進口自2014年11月以來首次成長，1至8月進口累計降幅今年以來首次降至個位數。
不過，王東堂指出，8月中國大陸外貿成績之所以亮眼，除前期穩外貿政策效應顯現外，也與去年同期基數較低、大宗商品價格回升、8月工作日相對較多等因素有關。
他認為，中國全年外貿總體形勢仍然複雜嚴峻，下滑壓力加大，不確定、不穩定因素增多，全年形勢仍不樂觀，要完成年初確定的外貿「回穩向好」目標仍需要努力。
報導說，勞動力成本上升，土地、環保等約束趨緊，傳統競爭優勢弱化等問題依然存在，也使中國外貿持續承壓。
王東堂表示，大陸政府下一步將繼續加大政策力度，推進落實進出口環節收費目錄清單制度，加強銀行與企業協作，緩解融資難、融資貴問題，著力提高貿易便利化，切實為企業減輕負擔。1050909
(中央社)
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