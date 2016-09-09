綠黨團幹部選舉出現文宣 綠委直呼：史上第一次

民進黨立委莊瑞雄競選黨團幹事長文宣。（周思宇翻攝）

民進黨團下會期幹事長及書記長兩度協調未果，不排除12日黨團大會後投票決定。其中，登記參選幹事長候選人莊瑞雄更製作文宣，表明參選理念，向黨團成員拉票；莊受訪表示，文宣只是好玩，私下傳給黨籍立委，並無特別拉票，也有人收到直呼這是「史上第一次」。

民進黨團群組今流傳莊瑞雄參選幹事長文宣，上頭寫著「捍衛理念、共同承擔」、「推動溝通、價值同步」等口號，也強調將為黨共同承擔、培養人才，推動政策溝通與透明等，懇請黨團立委支持。

民進黨立法院黨團總召集人柯建銘昨天協調新會期黨團幹部人選，經過近1小時協商後仍無結果；柯建銘說，最不得已的方式，是在12日黨團大會後投票。第9屆第2會期幹事長吳秉叡、高志鵬、莊瑞雄3人參選；書記長則有陳亭妃、許智傑、黃國書、劉世芳、陳歐珀及莊瑞雄等6人登記，競爭激烈。

(中時)