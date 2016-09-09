母親被控貪汙恐判死 曲婉婷首發聲：我還在等
32歲大陸女歌手曲婉婷因一曲《我的歌聲裡》走紅，長期旅居加拿大的她，先前認戀溫哥華市市長羅品信（Gregor Robertson），沒想到不久後被爆任哈爾濱市發改委副主任的母親張明傑因涉貪入獄，恐將面臨10年以上徒刑或死刑處分，曲婉婷對此一直不願正面回應，直到日前接受大陸媒體專訪，她才難過表示仍在等待，希望最後有好的結果，相信好人有好報、惡人有惡報。
據大陸媒體《介面新聞》報導，曲婉婷母親張明杰2014年9月下旬因涉嫌貪汙、受賄、濫用職權三項罪名被捕，而曲婉婷始終沉默，最近終於發聲，還原那時候她本跟母親說有工作要回到大陸，但為給媽媽驚喜，曲婉婷刻意說「沒時間看她」，2014年9月22日，曲婉婷下飛機便打電話給媽媽，沒想到一直沒人接，她則以為媽媽是不是生病住院了。
當晚曲婉婷一直沒等到母親的回電，她打給其他人，別人還安撫她說昨天還有見到張明杰，應該沒問題，直到兩、三天後，家人才說媽媽出去辦事，曲婉婷直覺不對勁，才在逼問下得知母親被捕，這兩年媽媽不在身邊，曲婉婷感覺「靈魂已經停止呼吸」。
對於家中發生的事情，曲婉婷不在意網友攻擊，因覺得公道自在人心，等判決出爐就可以說明真相，媒體問她認為媽媽會貪污嗎？她則回：「我還在等，希望能等到好的結果。我相信好人有好報，惡人有惡報。」並透露兩年內她曾向溫哥華的中國大使館寫過兩封信，都是為了懇請當地相關主管可以給她母親及時醫治，如今的她只能靜靜等待，等法院作出公正判決。
(中時電子報)
關鍵字：曲婉婷
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